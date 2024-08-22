Под контроль ВСУ перешел еще один населенный пункт в Курской области. Об этом сообщил президент Украины по итогам приезда в приграничный район Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

По его словам, Сырский доложил ему, что украинским военным удалось захватить еще один населенный пункт в Курской области и «пополнить обменный фонд».

Отмечается, что на Сумщине количество обстрелов из артиллерии и количество жертв среди мирных уменьшилось после начала Курской операции.