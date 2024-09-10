В РФ откорректировали перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ внес очередные корректировки в перечень товаров для параллельного импорта (их ввоз в РФ разрешен без согласия правообладателя), сократив позиции в сфере легкой промышленности и расширив список допущенных к поставкам автокомпонентов под брендами KIA и Hyundai.

"Перечень дополнен брендами KIA и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями", - пояснили в пресс-службе Минпромторга.

В предыдущей версии перечня товаров для параллельного импорта бренд KIA был представлен кодами ТН ВЭД 8702-8705 (легковые, коммерческие, грузовые автомобили, спецтехника). Под брендом Hyundai, помимо непосредственно автотранспортных средств, можно было ввозить двигатели, стартеры, насосы, приборы радиолокации и радиоуправления, электродвигатели стеклоочистителей. В новой редакции перечень разрешенных к параллельному импорту автозапчастей под этими брендами был существенно расширен.

В Минпромторге также сообщили, что при пересмотре перечня товаров для параллельного импорта из него были изъяты ряд брендов легкой промышленности. По данным министерства, в России сейчас насчитывается более 3 тыс. брендов из направлений масс-маркета, высокотехнологичной одежды и обуви для спорта, outdoor-индустрии, премиального fashion сегмента, обуви, аксессуаров и галантереи с собственными производственными мощностями в РФ либо работающих на контрактной основе с российскими предприятиями.

"С 2022 года и до сегодняшнего дня заметна тенденция популяризации отечественных брендов одежды среди населения, что позволяет обеспечить количественный и качественный рост в легкой промышленности России. Объем отгруженных товаров собственного производства легкой промышленности Российской Федерации за 2023 год составил 1,35 трлн рублей, или на 20% больше объема отгрузки 2022 года. Наибольший прирост пришелся на производство одежды (плюс 23,8%), кожи, изделий из кожи (плюс 22%) и текстильных изделий (плюс 16,4%)", - отметили в министерстве.

Для вступления в силу изменений предусмотрен шестимесячный переходный период, когда бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам с зарубежными поставщиками.

Механизм параллельного импорта в РФ ввели в 2022 году в качестве одной из антисанкционных мер и с тех пор ежегодно продлевали.