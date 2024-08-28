Украина уничтожила российский РЭБ "Сапфир" в Курской области

Бойцы сил специальных операций (ССО) Украины уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" в Курской области. Соответствующее видео опубликовало Командование ССО.

Операторы ССО обнаружили "Сапфир" во время проведения разведки находящейся под российским контролем местности.

Поражение произвели ударными дронами – РЭБ уничтожен, отмечает ССО.

На видео видно попадание дрона в "Сапфир" и то, как он горит, а также снято, как российские военные на автомобиле эвакуируют, вероятно, раненых.

В РФ утверждали, что этот комплекс якобы способен обнаруживать разные большие летательные аппараты на расстоянии примерно 40-50 километров, а на расстоянии около 10 км он автоматически может обнаруживать тип враждебных целей и подавлять эффективность их системы управления. Заявлялось, что "Сапфир" способен противодействовать как дронам, так и ракетам.