Правительство Украины отрицает переговоры о продлении транзита российского газа

Правительство Украины не ведет официальных переговоров о продлении транзита российского газа после завершения действующего соглашения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"Я уверен, что официальных переговоров о продлении транзита российского газа нет. Сегодня украинское правительство и я, как премьер-министр, не вовлечены в переговоры по транзиту российской нефти или газа", - заявил Денис Шмыгаль, которого цитируют СМИ.

В то же время он подчеркнул, что соглашение об ассоциации с ЕС обязывает Украину обеспечивать надежные поставки нефти и газа в европейские страны. Однако Украина не готова сотрудничать с Россией, не планирует этого делать и не будет продолжать соглашение с ней.