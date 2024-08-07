Последнее обновление: 07.08.2024 18:00

Литва направила к границе Беларуси "зубы дракона"

Литва закупила и направила к границам с Беларусью и РФ противотанковые ежи, так называемые зубы дракона и другие оборонительные средства. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас в эфире национального радио LRT.

"У отечественных производителей за €4 млн закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы", - сказал он.

На 22 августа намечено открытие первого участка, где будут хранится оборонительные средства. Всего их будет 27. В случае необходимости заграждения будут оперативно доставлены к месту установки.

Согласно плану, в сентябре начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Беларусью и Калининградской областью.

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