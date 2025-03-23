Литва по примеру Польши может разместить противопехотные мины на границе с Беларусью

Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Беларусью и Россией. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене по итогам 100 дней работы.

Шакалиене вместе со своими коллегами из Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии обсуждали объединение Восточного щита и Балтийской линии обороны, а также участие Финляндии в разработке единого плана по усилению защиты границ путем расширения пакета мер.

Во время встреч с коллегами литовский министр обсуждала обновление и расширение концепции контрмобильности.

"По примеру Польши граница северо-восточного фланга может быть укреплена несколькими уровнями фортификационных сооружений, включая противопехотные и противотанковые мины, но не ограничиваясь ими", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.

При этом партнеры намерены добиваться финансирования ЕС на эти цели.

Как известно, Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили во вторник о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Комментируя намерение стран Балтии и Польши выйти из конвенции, которая запрещает противопехотные мины, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал неправильным то, что "мы запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас".

А в Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с Беларусью и РФ в рамках проекта "Восточный щит".