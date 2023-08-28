МВД Литвы предложит закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва планирует закрыть еще два пункта с Беларусью. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте на встрече с коллегами из стран Балтии и Польши в Варшаве в 28 августа.

Речь идет о пунктах пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны — "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка"), пишет BNS.

Агне Билотайте пояснила, что это связано с контрабандой и необходимостью в пограничниках для дежурства у зеленой зоны.

"Закрытие КПП помогает в решении этой проблемы", - заявила она.

После закрытия этих пунктов на границе Беларуси и Литвы останутся открыты еще два — Мядининкай ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").