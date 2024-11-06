Последнее обновление: 06.11.2024 18:00

Литва приостановила оформление грузовиков на границе с Беларусью

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» приостановлено оформление грузовиков. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«Сегодня, 6 ноября, по информации литовской стороны въезд фур в пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны – Каменный Лог) приостановлен», - говорится в сообщении.

Согласно информации, это связано с обновлением программного обеспечения таможенных баз. Завершение работ запланировано на 12:00.

При этом оформление легкового транспорта и автобусов не прекращалось.

ГПК рекомендует грузоперевозчикам учитывать озвученную информацию при планировании поездок в Литву.

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