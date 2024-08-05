ЕС ввел санкции против главредов БелТА и «СБ Сегодня»

В понедельник Совет ЕС принял решение о введении ограничительных мер в отношении еще 28 человек за их роль во внутренних репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Санкции были введены против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБЭПиК) Министерства внутренних дел. ГУБЭПК является одним из главных органов, ответственных за политические преследования в Беларуси, включая произвольные и незаконные аресты и жестокое обращение, в том числе пытки, с активистами и членами гражданского общества.

Сегодняшние списки также включают различных представителей судебной власти, а именно прокуроров и многочисленных судей, которые выносили политически мотивированные приговоры, в том числе против граждан, протестовавших против фальсификации президентских выборов 2020 года или просто высказывавших свое мнение против режима Лукашенко.

Кроме того, ограничительные меры также применяются к руководителям различных исправительных учреждений (тюрем и следственного изолятора).

Также под санкции попали гендиректор госагентства БелТА Ирина Акулович, ведущий телепрограммы "Сенат" на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Лукашенко и многолетний генеральный директор БелТА, нынешний главред «СБ Сегодня» Дмитрий Жук.

"Эти пропагандисты режима охотно предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, осуществляемых государственной властью, распространяли дезинформацию, произведенную как белорусскими, так и российскими властями, и способствовали разжиганию ненависти к демократической оппозиции и гражданскому обществу", – заявили в Совете ЕС.

В общем, ограничительные меры ЕС против Беларуси сейчас применяются к 261 физическому и 37 юридическим лицам.