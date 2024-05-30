Евросоюз установил повышенные пошлины на агропродукцию из РФ и Беларуси

Совет ЕС принял решение о введении "запретительных" пошлин на агропродукцию, импортируемую из России и Беларуси, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно принятому решению, будут повышены пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до уровня, который на практике остановит импорт этих продуктов.

Пошлины имеют целью практически остановить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС, чтобы предотвратить дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановить российский экспорт украденного украинского зерна, а также не позволить России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины.

"Регламент повышает импортные тарифы на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки, а также гранулы из свекольного жома и сушеный горох из Российской Федерации, а также из Республики Беларусь, на которые сейчас импортеры не платят никаких тарифов или платят их по низким ставкам", – отметил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Эти меры касаются товаров, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из РФ или Беларуси в ЕС. Они не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в другие третьи страны.

Решение официально вступит в силу с 1 июля.