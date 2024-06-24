Последнее обновление: 24.06.2024 17:00

БРСМ и БелОМО попали в 14-й пакет санкций ЕС

В 14-й пакет санкций ЕС в отношении России попал и Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ)

«Белорусский республиканский союз молодежи — организация в Беларуси, является одним из основных участников депортации украинских детей с незаконно оккупированных территорий Украины в Беларусь», — говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В санкционный список, соответственно, включен первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Под санкции также попали ОАО «БелОМО» и его гендиректор Александр Мороз, а также госсекретарь Союзного государства, экс-посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

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