Санкции ЕС в отношении Беларуси будут включать запрет на транзит удобрений

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси будут включать запрет на транзит через территорию ЕС в третьи страны белорусских калийных удобрений, сообщает Reuters.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт в Беларусь техники и электронных компонентов двойного назначения.

Как проинформировало сегодня Председательство Бельгии в Совете ЕС в соцсети Х (Twitter), послы стран Евросоюза достигли принципиального соглашения по новому пакету санкций в отношении Беларуси, который усилит принимаемые меры по борьбе с обходом санкций.