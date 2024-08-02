США отправляют истребители и корабли на Ближний Восток перед возможным ударом Ирана

США отправляют авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели, сообщает CNN.

Эта переброска американских войск в регион станет едва ли не крупнейшей с первых дней войны в секторе Газа.

"Мы слышали, как верховный лидер (Ирана) громко и четко заявил, что он намерен отомстить за убийство лидера ХАМАС в Тегеране, и что они хотят осуществить еще одно нападение на Израиль", – сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, в интервью телеканалу.

"Мы не можем просто предположить, что мы также потенциально можем стать жертвами такой атаки, поэтому мы должны убедиться, что у нас есть соответствующие ресурсы и возможности в регионе", – добавил он.

В пятницу министр обороны Ллойд Остин отдал приказ отправить ударную группу авианосца "Авраам Линкольн" на замену ударной группе авианосца "Теодор Рузвельт", которая сейчас действует в Оманском заливе, согласно заявлению заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

Кроме того, эсминцы и крейсеры, способные противостоять баллистическим ракетам, также будут отправлены на Ближний Восток и в Средиземное море. В заявлении не сказано, какие именно военные корабли будут отправлены. В общей сложности два американских эсминца в восточной части Средиземного моря участвовали в перехвате атаки Ирана по Израилю в апреле.

По словам Сингх, Остин также отдал приказ о развертывании в регионе эскадрильи истребителей.

США уже имеют в регионе десантный корабль "Wasp", действующий в составе 24-го экспедиционного подразделения морской пехоты, который способен провести эвакуацию американских граждан в Ливане в случае получения соответствующего приказа.

Американские официальные лица заявили, что ожидаемая иранская атака может произойти в ближайшие дни, и США внимательно следят за ситуацией в регионе.