ISW: Нападение Ирана на Израиль аналогично ударам, которые Россия наносит по Украине

Атака иранских дронов и ракет на Израиль показывает, что Иран учится у России и хуситов проведению всё более опасных и эффективных операций, целью которых являются как Израиль, так и США, считает американский Институт изучения войны (ISW).

Сочетание иранских беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет призвано сбить с толку и сокрушить израильскую противовоздушную оборону, пишет ISW. Частью этой операции стали синхронные атаки со стороны поддерживаемых Ираном боевиков в Ливане и Йемене.

Этот подход повторяет эксперименты России, в ходе которых она наносит по Украине комбинированные удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также иранскими беспилотниками с целью преодолеть американские и европейские системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Иран также извлек уроки из атак хуситов, направленных против международного судоходства вокруг Йемена, говорится в докладе Института. Хуситы использовали комбинации иранских беспилотников и ракет против систем противовоздушной и противоракетной обороны США, что позволило Ирану и хуситам протестировать и усовершенствовать свои ударные вооружения.

Продолжающееся использование дронов иранской разработки многочисленными недругами США и углубление связей между сторонами, использующими их, помогут Тегерану, России, Северной Корее и Китаю отработать использование этих систем.

США, их союзники и партнеры сталкиваются со всё более взаимосвязанной группой противников, которые помогают друг другу и учатся друг у друга, резюмирует ISW.