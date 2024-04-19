Иранские СМИ сообщают о взрывах рядом с городом Исфахан

Рядом с аэропортом иранского города Исфахан прогремели взрывы, сообщают иранские СМИ.

«Источники сообщают, что в провинции Исфахан слышны сильные взрывы», — заявило государственное телевидение.

По данным агентства FARS, взрывы произошли рядом с базой ВВС, которая находится возле международного аэропорта. По данным местных СМИ, всего было три взрыва.

FARS уточняет, что система ПВО сработала на беспилотник, а не ракеты. По данным агентства, одной из возможных целей был военный радар, также в результате взрывов были разбиты окна нескольких офисных зданий.

«Несколько беспилотников были успешно сбиты противовоздушной обороной страны, информации о ракетной атаке пока нет», — написал представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан в соцсети X.

В провинции Исфахан расположено несколько иранских ядерных объектов, отмечает Reuters.

Сообщается, что полеты над Тегераном и другими городами приостановлены. Агентство Mehr уточнило, что полеты приостановлены в Тегеран, Исфахан и Шираз, а также в аэропорты на западе, северо-западе и юго-западе страны.

Телекомпания CNN ранее также сообщала, что восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса. Согласно данным сервиса Flightradar24, среди них были лайнеры авиакомпаний Emirates и Flydubai.

Телекомпания IRIB со ссылкой на «надежные источники» сообщила, что «громкие звуки, раздававшиеся в нескольких регионах страны, были результатом активизации системы противовоздушной обороны для борьбы с несколькими неопознанными мини-дронами».

Как сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники, инцидентов на объектах ядерной инфраструктуры, которые находятся в Исфахане, не зафиксировано.

Израиль в четверг предупредил США о планируемом ударе по Ирану, сообщает Bloomberg.

"Ранее в четверг израильские официальные лица уведомили США о том, что они планируют нанести ответный удар в ближайшие 24-48 часов", - сообщает агентство со ссылкой на источники.

Удары Израиля по Ирану не были нацелены на ядерные объекты Ирана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Телеканал напоминает, что ранее Израиль заявил США, что его ответ на ракетную атаку Ирана будет ограниченным по масштабам.

Разведка США предположила, что Израиль обдумывает возможность нанесения "узкого и ограниченного" удара, "поскольку они чувствуют, что должны ответить каким-то кинетическим действием, учитывая беспрецедентный масштаб иранской атаки", говорится в сообщении.

Источник CNN заявил, что диапазон целей "никогда не был точно определен, но ядерные и гражданские объекты явно не относились к этой категории".