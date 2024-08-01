США уверены, что Иран планирует атаку на Израиль в ответ на убийство Хании

В Белом доме не сомневаются, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Три американских официальных лица заявили Axios: администрация президента США Джо Байдена убеждена в том, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании ранее на этой неделе в Тегеране. США готовятся противодействовать этому", - передает портал.

"В среду разведсообщество США начало получать ясные указания на то, что Иран собирается дать ответ, заявил представитель американских властей", - уточняет Axios.

При это Вашингтон ожидает, что Тегеран может прибегнуть к тактике, использованной 13 апреля, когда по Израилю были запущены ракеты и беспилотники, но более масштабной. К операции также может подключиться ливанское движение "Хезболла".

По оценкам американской стороны, у Ирана и его союзников может уйти несколько дней для координации и подготовки атаки. В то же время Пентагон и Центральное командование ВС США готовят контрмеры, аналогичные принятым в апреле - содействие американских сил и средств в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море отражению нападения.

"Мы ожидаем несколько трудных дней", - сказал собеседник портала. В Пентагоне отказались комментировать эту информацию.

Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. ХАМАС обвинил в нападении израильтян. Израиль пока не взял на себя ответственность за убийство. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за смерть Хании.

В четверг лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра означает новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.