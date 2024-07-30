Россельхознадзор нашел ГМ-сою в кормах Белорусской нацбиотехкорпорации

Россельхознадзор потребовал от Беларуси изменить статус нескольких производителей в Реестре предприятий Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль».

В частности, требование касается Белорусской национальной биотехнологической корпорации, поскольку «в выпускаемом ею комбикорме для лососевых рыб обнаружено превышение количества ГМ-сои».

В продукции Волковысского мясокомбината Россельхознадзор нашел бактерии группы кишечной палочки в говядине. В кефире предприятия «Милкавита» выявлены бактерии группы кишечной палочки ре. В продукции компании «Смолевичи Бройлер» обнаружен клопидол в мясе птицы и сердце птицы.

Кроме того, Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции с Клецкого филиала предприятия «Слуцкий сыродельный комбинат» из-за повторного обнаружения дрожжей в твороге, произведенном на этом заводе.

«Продукция предприятия, отгруженная в адрес российских получателей до 29 июля 2024 включительно, принимается в обычном режиме», — говорится в сообщении Россельхознадзора.