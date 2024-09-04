Последнее обновление: 04.09.2024 18:51

Украина вступила в сельскохозяйственный фонд ООН

Категории: ООН Украина

Верховная Рада приняла решение о присоединении страны к Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD).

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, присоединение к IFAD позволит украинским фермерам получать доступ к финансовым ресурсам, в частности ссудам под низкий процент и грантам на исследования и внедрение инновационных технологий. Это поможет поддерживать сельскохозяйственное производство, внедрять современные методы хозяйствования и укреплять конкурентные позиции Украины на международном рынке.

Кроме финансовой поддержки, украинские аграрии получат доступ к базе данных фонда, содержащей последние международные интеллектуальные и технические разработки в сфере агропромышленности. Это открывает новые возможности для участия в тендерах IFAD по поставкам товаров и услуг, а также будет способствовать укреплению международного имиджа Украины как одного из ведущих производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Международный фонд сельскохозяйственного развития является специализированным учреждением ООН, обеспечивающим финансирование проектов для развития сельского хозяйства в странах-членах на льготных условиях. Сегодня членами фонда являются 177 стран, вместе работающих над решением глобальных проблем продовольственной безопасности и роста сельскохозяйственного производства.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование