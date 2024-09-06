В Украине изменили требования к молочной продукции в соответствии с законодательством ЕС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило приказ, который вносит изменения в требования безопасности и качества молока и молочных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно информации, документ предусматривает совершенствование мероприятий по производству и обороту молока и молочных продуктов, в соответствии с европейским законодательством.

В частности, вводятся требования к:

сырого молока, которое не подвергалось термической обработке и будет вводиться в обращение как пищевой продукт конечному потребителю;

хозяйствам по производству молока и животным, от которых такое молоко получается. Четко устанавливаются места и правила реализации такого молока: непосредственно из хозяйства по производству молока, из фермерского магазина, из емкости для молока (цистерна, резервуар и т.д.), молочного автомата для нефасованного сырого молока, молочных автоматов для нефасованного сырого молока.

Также вводятся механизмы по проведению лабораторных исследований (испытаний) сырого молока, полученного в местах первичного производства, на остатки противомикробных препаратов/антибиотиков, точку замерзания, а также на щелочную фосфатазу при исследовании молока непосредственно после термической обработки.

Приказом утверждены функции национальной референс-лаборатории. В частности, основной целью референс-лаборатории является осуществление организационно-методического руководства, консультативной и практической помощи сети уполномоченных компетентным органом на исследование сырого молока лабораторий в рамках программы контроля сырого молока.

"Новые требования усилят институциональную способность системы контроля в молочном секторе и его готовность к интеграции с рынком молока Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.