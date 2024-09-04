Украина завершила реструктуризацию еврооблигаций на $20,5 млрд

Украина завершила реструктуризацию долга и провела расчеты по 13 сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных Укравтодором. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Владельцы еврооблигаций Украины проголосовали за их реструктуризацию в конце августа.

Процесс реструктуризации включал обмен 13 серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора на сумму около $20,5 млрд (приблизительно $24 млрд с учетом капитализированных процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью $15,2 млрд.

В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около $9 млрд. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и снижение чистой приведенной стоимости долга около 60% (при ставке дисконтировании 14%).

Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга Украины.

Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии $11,4 млрд в течение следующих трех лет. Кроме того, расходы на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности $22,8 млрд.

"Таким образом, критические ресурсы будут направлены на безопасность и оборону", – прокомментировал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Соглашение отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга и было одобрено Группой кредиторов Украины. Реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Министерства финансов Украины.