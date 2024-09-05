Армения ужесточит контроль за экспортом чувствительных товаров в ЕАЭС

На заседании постоянной комиссии армянского парламента по экономическим вопросам рассмотрели законопроект, направленный на усиление контроля за экспортом чувствительных товаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) воздушным транспортом.

Заместитель руководителя Комитета по государственным доходам Артур Манукян представил проект изменений в Административный кодекс, который предусматривает введение штрафов за несанкционированный экспорт определенных категорий товаров авиационным путем, пишут местные медиа.

Манукян пояснил, что в настоящее время уже действуют штрафные санкции за экспорт через третьи страны, однако существует пробел в законодательстве относительно вывоза товаров воздушным транспортом.

Согласно предложенным изменениям, за экспорт чувствительных товаров без соответствующего разрешения предлагается ввести штраф в размере 50% от стоимости товаров, но не менее 500 тысяч драмов (около $1300), а также конфискацию товара.

Важно отметить, что под "чувствительными товарами" понимается продукция, характеризующаяся высоким уровнем конкуренции между производителями из разных стран-членов ЕАЭС. Конкретный перечень таких товаров будет утверждаться решением правительства Армении.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.