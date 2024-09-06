Binance Казахстан получила одобрение регулятора на выдачу лицензии

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила одобрение на предоставление полной регуляторной лицензии от AFSA. Об этом сообщила команда торговой платформы.

Решение принято по результатам масштабных проверок деятельности биржи, включая внешний финансовый аудит и оценку соответствия нормативным требованиям юрисдикции.

Лицензия позволит Binance Казахстан управлять платформой для торговли и обмена криптовалют, а также предлагать услуги брокера и кастодиана.

В команде биржи подчеркнули приверженность к поддержанию высоких стандартов ведения бизнеса и анонсировали расширение ассортимента услуг для пользователей в Казахстане после выдачи регулятором полной лицензии.

Binance Казахстан в мае получила международные сертификаты ISO в области управления информационной безопасностью и конфиденциальной информацией.

Ранее биржа и национальный оператор почтовой связи «Казпочта» подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации инновационных финансовых услуг в Казахстане.