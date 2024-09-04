В Германии согласовали налоговые льготы для электромобилей

Кабинет министров Германии согласовал предложенное снижение налогов для стимулирования использования электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Согласно проекту, компании смогут вычитать до 40% стоимости новых электромобилей и автомобилей с нулевым уровнем выбросов из своих налоговых счетов на следующий год после их приобретения, постепенно снижая до 6% на шестой год.

Германия стремится повысить уровень использования электромобилей, количество новых регистраций которых в июле упало на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно официальным данным.

По оценкам правительства, среднегодовые расходы на эту меру составят около $514 млн в период с 2024 по 2028 год, когда истечет срок действия налоговой льготы.

Кроме того, льготный налоговый режим, который сейчас применяется к электрическим и служебным автомобилям с нулевым уровнем выбросов стоимостью менее €70 тыс., также будет распространяться на автомобили стоимостью €95 тыс. или меньше, согласно предложению.