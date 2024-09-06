Золотовалютные резервы Беларуси в августе 2024 года выросли на $165,1 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2024 года, по предварительным данным, составили $8,697 млрд, сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

В августе 2024 года золотовалютные резервы выросли на $165,1 млн после роста в июле на $173,5 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в августе выросла с $4,2133 млрд до $ 4,3639 млрд. Активы в иностранной валюте за август увеличились на $0,8 млн и на 1 сентября составили $2,9437 млрд.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.