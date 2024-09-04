Германия намерена сократить долю в Commerzbank

Германия планирует сократить долю в Commerzbank AG, приобретенную во время финансового кризиса 2008-2009 гг. Об этом сообщило Немецкое финансовое агентство (Deutsche Finanzagentur).

Государству принадлежит 16,49% акций Commerzbank. Стоимость этой доли, по оценкам FactSet, составляет порядка €2,56 млрд.

Власти ФРГ предоставили Commerzbank €18,2 млрд помощи в период кризиса, чтобы поддержать его финансовую стабильность. Банк является прибыльным с 2021 года, в связи с чем правительство приняло решение приступить к продаже его акций, отметило Deutsche Finanzagentur.

Капитализация Commerzbank выросла на 19,6% с начала 2024 года и в настоящее время составляет €15,51 млрд.