Немецкий завод аккумуляторов Volkswagen сокращает половину мощности

Немецкий завод аккумуляторов Volkswagen будет работать в половину мощности из-за давления на расходы. Об этом сообщает Reuters.

Дочернее предприятие Volkswagen PowerCo, занимающееся производством аккумуляторов, пока построит только одну из двух запланированных производственных линий на своем заводе в Зальцгиттере в Германии, поскольку сектор приспосабливается к замедлению спроса на электромобили.

На фабрике есть место для двух линий, но строится только одна, а планы по второй приостановлены.

Главный технический директор группы Томас Шмалл в четверг продемонстрировал на заседании персонала слайд с планами только одной производственной линии на заводе общей мощностью 20 гигаватт-часов.

Volkswagen ранее заявлял, что завод в Зальцгиттере постепенно увеличит мощность до 40 гигаватт-часов в год, но не предоставил временных рамок.

Представитель PowerCo сказал, что компания все еще планирует начать производство в Зальцгиттере в 2025 году, как и было запланировано.