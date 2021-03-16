Последнее обновление: 16.03.2021 16:18

Производство сельхозпродукции в Беларуси за 2 месяца 21 года снизилось на 0,1%

Производство сельскохозяйственной продукции в Беларуси в январе-феврале 2021 года в хозяйствах всех категорий составило 2067,4 млн. рублей и упало на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 295,2 тыс. тонн, молока – 1211,8 тыс. тонн, яиц получено 535,7 млн. штук.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,6 млн. голов.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование