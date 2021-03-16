Производство сельхозпродукции в Беларуси за 2 месяца 21 года снизилось на 0,1%

Производство сельскохозяйственной продукции в Беларуси в январе-феврале 2021 года в хозяйствах всех категорий составило 2067,4 млн. рублей и упало на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 295,2 тыс. тонн, молока – 1211,8 тыс. тонн, яиц получено 535,7 млн. штук.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,6 млн. голов.