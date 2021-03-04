Беларусь заняла 23-е место по уровню продовольственной безопасности

Беларусь по итогам 2020 года заняла 23-е место по уровню продовольственной безопасности среди 113 стран в Глобальном индексе продовольственной безопасности, который уже в девятый раз подготовили аналитики The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience.

Глобальный индекс представляет собой «динамическую количественную и качественную эталонную модель», построенную на основе 59 различных показателей.

Беларусь набрала 73,8 балла из 100 возможных. В 2019 году страна заняла 36-е место с 70,9 балла.

Общая оценка рассчитывается как средневзвешенное значение по четырем критериям: доступность продуктов питания; их наличие; качество и безопасность; разнообразие природных ресурсов и их устойчивость.

По наличию продуктов питания Беларусь находится 28-м месте с 65,8 балла из 100 возможных, по их качеству и безопасности — на 26-м с 85,5 балла. Разнообразие рациона оценено в 62,7 балла. По разнообразию природных ресурсов и их устойчивости, Беларусь заняла 20-е место с 56,3 балла, по «доступности продуктов питания для населения» - 28-е место с 85 баллами.

Первое место в рейтинге заняла Финляндия с 85,3 балла, 2-е место – Ирландия с 83,8 балла. Это две единственные страны, которые смогли преодолеть планку в 80 баллов.