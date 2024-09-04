В ЕАЭС снято ограничение для УЭО по упрощенному ввозу подакцизных товаров

Коллегия ЕЭК приняла решение о признании утратившим силу решения комиссии Таможенного союза (КТС) от 18 июня 2010 года № 323.

«Данным решением комиссии Таможенного Союза был утвержден перечень товаров, в отношении которых не могли применяться специальные упрощения, предоставляемые уполномоченным экономическим операторам (УЭО). Этот перечень включал в себя подакцизные товары и применялся более 10 лет», - говорится в сообщении ЕЭК.

Решение КТС не позволяло УЭО полноценно пользоваться своим статусом и применять предоставляемые упрощения при перемещении подакцизных товаров.

Принятие решения будет способствовать дальнейшему развитию института УЭО в ЕАЭС, привлекая в него больше компаний, в том числе осуществляющих ввоз подакцизных товаров.

«Отмена существовавшего много лет ограничения в применении упрощений в отношении отдельной категории товаров будет способствовать снижению издержек для УЭО, осуществляющих ввоз таких товаров. В условиях макроэкономической нестабильности, связанной в том числе со сложностями в логистике, это является также дополнительной мерой поддержки бизнесу Союза», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров.

Институт уполномоченных экономических операторов – это международно признанный стандарт партнерской программы таможни и бизнеса.

УЭО – особая категория лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям и отнесенным к низкому уровню риска.

В соответствии со статьей 437 Таможенного кодекса ЕАЭС УЭО в зависимости от типа свидетельства предоставлено более десятка упрощений, среди которых – возможность выпуска товара до подачи декларации, хранение товаров на своих площадях, непредоставление обеспечения при транзите.