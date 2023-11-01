В США разоблачили российский канал переправки в РФ компонентов для производства оружия

Правоохранительные органы США задержали трех россиян с двойным гражданством, которые обвиняются в организации масштабной схемы экспорта из Соединенных Штатов в Россию товаров, которые использовались для производства оружия. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В указанном деле подозрение объявлено 37-летнему жителю Монреаля (Канада) Николаю Гольцеву, 52-летнему жителю Нью-Йорка (США) Салимджону Насриддинову и 32-летней жительнице Монреаля Кристине Пузыревой.

Как следует из сообщения Минюста США, на преступную группу могли выйти благодаря расследованию, начавшемуся после обнаружения в российском оружии подсанкционных товаров американского производства.

"Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, поставленных обвиняемыми, были обнаружены в захваченных в Украине российских оружейных платформах и средствах сигнальной разведки", - указано в сообщении.

Схемы поставки этих компонентов вызвали обеспокоенность "из-за их критической роли в производстве современных российских систем высокоточного оружия, отсутствия у России собственного производства и ограниченности глобальных производителей".

Согласно данным расследования, трое россиян, вступили в сговор для переправки в Россию полупроводников, интегральных схем и других электронных компонентов двойного назначения

Преступная организация в течение года обходила американские санкции и законы, сумев отправить российским военным более 300 партий запрещенных товаров на сумму около 10 млн долларов.

"Обвиняемые уклонялись от санкций, поставляя в Россию оборудование, необходимое для систем высокоточного оружия, часть которого использовалась на поле боя в Украине", - заявил прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка Бреон Мир.

Для реализации схемы россияне использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, - SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc.

Эти организации незаконно осуществляли поиск, закупку и поставку электроники двойного назначения на миллионы долларов от американских производителей конечным пользователям в России, которые находятся под санкциями.

Некоторые из этих электронных компонентов и интегральных схем были обнаружены в захваченных российских оружейных платформах и средствах сигнальной разведки в Украине. В частности в комплексе радиотехнической разведки "Торн-МДМ", комплексе радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2", легкой многоцелевой управляемой ракете "Изделие 305Е", зенитно-ракетном комплексе Л370 "Витебск", вертолетах Ка-52, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) "Орлан-10", боевых танках Т-72Б3.

Установлено, что Гольцев получал заказы от российских конечных пользователей в оборонном и технологическом секторах, которые стремились приобрести в США те или иные изделия или детали.

Далее Гольцев напрямую связывался с американскими производителями и дистрибьюторами, обычно используя такие псевдонимы, как "Ник Стивенс" или "Джио Росс".

Насриддинов и Гольцев покупали электронные компоненты у американских производителей и дистрибьюторов под эгидой компаний SH Brothers и SN Electronics и организовывали их отправку в различные места в Бруклине. Затем Насриддинов и Гольцев незаконно переправляли товар в различные компании-посредники, расположенные в других странах, включая Турцию, Гонконг, Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, откуда он перенаправлялся в Россию.

Пузырева руководила многочисленными банковскими счетами и проводила финансовые операции в рамках этой схемы.

Установлено, что обвиняемые знали, что экспортируемая электроника имеет потенциальное военное применение.

В настоящее время все трое взяты под стражу в США.

В то же время есть подозрение, что обвиняемые, вероятно, были частью глобальной схемы закупок, разработанной для обхода санкций и экспортного контроля США.

"Это дело в очередной раз демонстрирует готовность России игнорировать законы США, используя незаконные закупочные сети для обеспечения своих вооруженных сил. ФБР Нью-Йорка и наши партнеры будут привлекать к уголовной ответственности всех, кто пытается закупить санкционное оборудование, чтобы защитить нашу национальную безопасность", - заявил Джеймс Смит, помощник директора ФБР.