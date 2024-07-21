Байден заявил о выходе из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но останется президенти до конца текущего срока.

Полное заявление Байдена:

"Мои дорогие американцы,

За последние три с половиной года мы как нация добились большого прогресса.

Сегодня Америка имеет самую сильную экономику в мире. Мы сделали исторические инвестиции в восстановление нашей страны, в снижение стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей и в расширение доступного медицинского обслуживания для рекордного числа американцев. Принят первый за 30 лет закон о безопасности оружия. Назначена первая афроамериканка в Верховный суд. Принято самое важное климатическое законодательство в мировой истории. Америка никогда не была в лучшем положении для лидерства, чем сегодня.

Я знаю, что ничего из этого не удалось бы сделать без вас, американского народа. Вместе мы преодолели пандемию, которая случается раз в столетие, и худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы защитили и сохранили нашу демократию. И мы оживили и укрепили наши альянсы по всему миру.

Для меня было величайшей честью в жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока.

А сейчас позвольте мне выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто так усердно работал, чтобы добиться моего переизбрания. Я хочу поблагодарить вице-президента Камалу Харрис за то, что она была выдающимся партнером во всей этой работе. И позвольте мне выразить сердечную признательность американскому народу за веру и доверие, которое вы мне оказали.

Сегодня я верю в то же, что и всегда: что нет ничего, чего Америка не могла бы сделать, когда мы делаем это вместе. Нам просто нужно помнить, что мы - Соединенные Штаты Америки".