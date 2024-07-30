Харрис уничтожила лидерство Трампа в ключевых штатах – опрос

Камала Харрис уничтожила преимущество Дональда Трампа в семи ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов, свидетельствует последний опрос Bloomberg News/Morning Consult.

Вице-президент США находится на волне энтузиазма среди молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей.

В опрошенных штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине – разрыв между кандидатами находится в пределах статистической погрешности. Харрис поддержали 48% избирателей против 47% за Трампа.

Однако, показатели Харрис лучше, чем были у Байдена, который отставал от Трампа на два пункта перед тем, как президент США снялся с выборов. Харрис обогнала своего соперника от Республиканской партии в Аризоне и в Неваде и более чем удвоила преимущество Байдена над Трампом в Мичигане.

Эти цифры свидетельствуют о том, что у Харрис есть шанс собрать коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом, и очертить более четкий путь к победе, чем президент Байден.

Прошло чуть больше недели с тех пор, как Харрис стала ожидаемой номинанткой Демократической партии, и опрос дает первые намеки на то, что усилия партии по вытеснению действующего президента из избирательных бюллетеней имеет тот эффект, на который надеялись демократы.

Впрочем, гонка все еще остается непредсказуемой и до выборов в ноябре осталось немало времени.