Последнее обновление: 29.05.2024 13:13

Трамп на встрече с донорами заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин

Бывший президент США Дональд Трамп во время одного из мероприятий по сбору средств на свою предвыборную кампанию, заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, пишет The Washington Post.

На одном из таких мероприятий, условием для бомбежки он назвал вторжение России в Украину или оккупацию Китаем Тайваня при его президентстве.

WP отмечает, что этими словами бывший президент США удивил некоторых доноров.

Стоит напомнить, что во времена первого президентского срока Трампа РФ уже оккупировала Крым, а на Донбассе шли бои между ВСУ и российскими прокси силами.

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