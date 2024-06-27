В Беларуси назначены новые министры, послы и помощники

Лукашенко 27 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, главой своей администрации он назначил Дмитрия Крутого, а его первым заместителем - Наталью Петкевич (!).

Послом в РФ назначен Александр Рогожник, который до настоящего времени занимал пост министра промышленности.

Сергея Алейника (до этого был министром иностранных дел – прим.) назначили членом Совета Республики, где он будет возглавлять соответствующую комиссию.

Руководителем внешнеполитического ведомства стал Максим Рыженков, ранее занимавший должность первого заместителя главы администрации Лукашенко.

Министром промышленности назначен Александр Ефимов, который до настоящего времени в этом ведомстве занимал пост замминистра.

Министром сельского хозяйства — Анатолий Линевич. До этого момента он был первым заместителем председателя Витебского облисполкома.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко назначен заместителем премьер-министра, курирующим сельское хозяйство.

Помощником Лукашенко по Минску стал Юрий Фролов, который пришел на эту должность из Комитета Госконтроля.