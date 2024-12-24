Назначен новый гендиректор Национального аэропорта Минск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«С 24 декабря 2024 года на должность генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск» назначен Владимир Череухин», - говорится в сообщении.

Владимир Череухин ранее занимал должность начальника Гомельского филиала ГП «Белаэронавигация».

Владимир Череухин родился 11 августа 1977 года в д. Поколюбичи Гомельской области, выпускник Белорусского государственного университета транспорта. После окончания университета распределен в государственное предприятие «Аэропорт Гомельавиа» инженером по эксплуатации аэродромов. В аэропорту Гомеля дорос до руководителя предприятия. С 2020 года возглавлял Гомельский филиал ГП «Белаэронавигация». В авиации работает уже более 25 лет.