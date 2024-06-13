В Беларуси назначены новые министры информации, труда и соцзащиты

Лукашенко 13 июня рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Марат Марков назначен министром информации, Наталия Павлюченко - министром труда и социальной защиты.
Кроме того, Сергей Молунов назначен послом Беларуси в Кыргызстане, Александр Кохан - помощником Лукашенко - инспектором по Минской области, Игорь Бузовский - ректором Академии управления.
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Игоря Луцкого - председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал",
Андрея Стригельского - заместителем председателя Минского горисполкома (социальная сфера и идеологическая работа),
Романа Жука - председателем Барановичского райисполкома,
Александра Коржа - председателем Малоритского райисполкома,
Алексея Гарбуля - председателем Россонского райисполкома,
Владимира Шибеко - главой администрации Заводского района Минска,
Валерия Вороницкого - главой администрации Центрального района Минска,
Николая Полякова - главой администрации Партизанского района Минска,
Андрея Кузнецова - заместителем министра промышленности,
Алексея Жалдыбина - генеральным консулом Республики Беларусь в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты),
Николая Рогожника - генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге.