Лукашенко перед визитом Путина сменил начальника Генштаба

Лукашенко назначил Павла Муравейко начальником Генерального штаба - первым замминистра обороны РБ.

До настоящего времени Павел Муравейко занимал пост первого заместителя госсекретаря Совета безопасности Республики Беларусь.

«У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в Министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба», - заявил Лукашенко во время назначения.

Далее он уточнил свое понимание субординации: «В то же время и министр обороны - не левая рука. Поэтому нам очень важно здесь, чтобы вы нашли понимание. Вы ведь и служили вместе. Друг друга знаете хорошо. Я это говорю не только для того, чтобы заострить этот вопрос. А чтобы вы понимали, что я внимательно наблюдаю за ситуацией не только в стране в целом, но и конкретно, особенно в этой сложной непростой обстановке, за теми вопросами, которые складываются в наших Вооруженных Силах. И мне не безразлично, немаловажно, какие будут отношения в самом Министерстве обороны. От обоих от вас зависит многое".

Лукашенко также затронул тему войны в Украине: «Это тоже для нас урок. Урок серьезный. Мы должны видеть, какая современная война».

"Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба. И особенно понимаем, что в современных условиях без беспилотных летательных аппаратов невозможно воевать, а также без систем радиоэлектронной борьбы, которая должна эффективно воздействовать и на беспилотные летательные аппараты, и другие современные вооружения. Мы об этом не единожды говорили. Вам придется основательно этим заняться", - сказал Лукашенко.