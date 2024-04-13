ШДМ Беларуси выросла за январь-март 2024 года на 1,3%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 апреля 2024 года составил 76652,9 млн. руб., увеличившись на 1,30% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В марте прирост замедлился до 1,32% с 3,44% в феврале.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 апреля 2024 года 10033,0 млн. руб., увеличившись на 2,78% в марте. С начала года рост показателя составил 5,89%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 23473,8 млн. руб., увеличившись на 2,98% за март. С начала года агрегат сократился на 4,20%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в марте выросла на 1,82% и на 1 апреля составила 42547,8 млн. руб. С начала года рост показателя составил 1,31%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 17259,8 млн. руб., увеличившись на 0,58% с начала года (в марте рост на 3,36%). Переводные депозиты на 1 апреля составили 16455,3 млн. руб., увеличившись на 2,59% с начала года (в марте спад на 1,54%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 апреля 2024 года составил 40609,9 млн. руб., увеличившись на 0,92% с начала года (в марте увеличение на 2,17%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в марте вырос на 0,91%, с начала года – вырос на 1,55% и на 1 апреля составил 33715,1 млн. руб.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост ШДМ в 2024 году прогнозируется на уровне 11-15%.