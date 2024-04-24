Лукашенко разрешил Нацбанку делиться информацией с Банком России

Лукашенко указом №172 от 22 апреля 2024 года одобрить проект соглашения с Россией о сотрудничестве и обмене информацией в сфере контроля над финансовым рынком.

«Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в документе.