Последнее обновление: 13.03.2024 14:42

Трамп набрал необходимое число делегатов для выдвижения от Республиканской партии

Дональд Трамп еще до окончательного подсчета голосов на праймериз в Джорджии, Вашингтоне, Миссисипи и на Гавайях набрал достаточное количество делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение на президентские выборы от Республиканской партии, сообщает CNN.

С учетом результатов праймериз и кокусов Трамп уже заручился поддержкой 1219 делегатов предстоящего съезда партии при необходимом минимуме в 1215.

Ранее минимальной порог необходимого числа делегатов съезда демократов преодолел президент Джо Байден.

Таким образом, Байден и Трамп могут завершить праймериз досрочно, почти за три месяца до официальной даты их окончания - 4 июня. Тем не менее официальное объявление бывшего и действующего глав государства кандидатами в президенты произойдет только на съездах Демократической и Республиканской партий, которые состоятся летом.

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