Последнее обновление: 10.05.2024 13:10

Правительство Польши создаст комиссию для расследования влияния РФ и Беларуси

Власти Польши подготовили проект закона о создании специальной конституционной комиссии для расследования влияния России и Беларуси в Польше в предыдущие годы, сообщил премьер Польши Туск.

"… [разработан] проект закона об учреждении комиссии, конституционной и эффективной, которая будет расследовать влияние России и Беларуси на то, что происходило в Польше в предыдущие годы", – заявил премьер, которого цитируют польские СМИ.

Туск также сообщил, что в пятницу снова встретится с представителями ведомств безопасности и они продолжат общение относительно такого влияния, начатое после скандала с судьей-перебежчиком, который захотел "политического убежища" в Беларуси.

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