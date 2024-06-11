Последнее обновление: 11.06.2024 15:22

Суд в Польше выдал европейский ордер на арест сбежавшего в Беларусь экс-судьи

Окружной суд Варшавы 10 июня выдал европейский ордер на арест 55-летнего Томаша Шмидта – бывшего судьи, который сбежал в Беларусь и заявил о "преследовании" со стороны польских властей.

Решение варшавского суда означает приказ об экстрадиции, который действует только между странами-членами Европейского Союза. Пока Шмидт не пересечет границу ЕС, ордер не будет иметь реальной силы.

Бывшего польского судью объявили в розыск по статье об участии в деятельности иностранной разведывательной службы, которая, учитывая отягчающие обстоятельства, грозит Шмидту пожизненным заключением.

Позже мужчину также лишили статуса судьи, а суд в Польше по ходатайству прокуратуры заочно его арестовал.

В то же время Интерпол отказался объявить Шмидта в розыск по своим каналам, заявив, что его дело имеет политический характер.

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