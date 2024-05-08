Последнее обновление: 08.05.2024 09:11

Спецслужбы Беларуси давно установили контакт со сбежавшим польским судьей

Польское издание Onet со ссылкой на источники в госорганах Польши утверждает, что Томаш Шмидт, который 6 мая попросил у белорусских властей убежище, давно находился под наблюдением польских спецслужб.

Кроме того, польская контрразведка собирала против него доказательства, чтобы в последствии задержать судью по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства.

По данным источников издания, судья Шмидт несколько лет поддерживал контакт с белорусскими, а также с российскими службами, действующими на территории Польши.

В настоящее время в Польше устанавливают объем секретной информации, к которой судья имел доступ.

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