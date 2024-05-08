Сбежавший в Беларусь польский судья имел тесные связи с ультрас

Польские спецслужбы выяснили, что судья из Варшавы Томас Шмидт, который сбежал в Беларусь, имел тесные связи с "ультрас", и проверяют, причастен ли он каким-то образом к случаям, когда на трибунах польских фанатов появлялись антиукраинские лозунги.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает RMF FM.

Контрразведка выясняет, сыграл ли Шмидт какую-то роль в подстрекательстве антиукраинских настроений в фанатском сообществе. В частности, баннеры с призывами прекратить поддержку Украины неоднократно появлялись среди фанатов "Шлёнск Вроцлав". Службы проверяют, пытался ли Шмидт организовать нечто подобное в Варшаве.

Также спецслужбы проверяют, имел ли судья какие-то контакты с вероятными исполнителями нападения на российского оппозиционера Леонида Волкова в Вильнюсе. Один из них, Максимилиан К., является преданным фанатом "Легии", после его ареста другие фанаты выносили на трибуны баннер в его поддержку.

Будут проверять также, был ли Шмидт каким-то образом знаком с фанатами, которых поймали на причастности к перевозкам нелегальных мигрантов, пробравшихся в Польшу из Беларуси, далее в Западную Европу.