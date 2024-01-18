Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал разблокировать помощь Украине

Президент США Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины, говорится в заявлении Белого дома.

Байден "подчеркнул важность того, чтобы Конгресс обеспечил, что Украина будет получать ресурсы в которых нуждается, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию, чтобы защищаться от варварского российского вторжения" и объяснил стратегические последствия нерешительности в вопросе поддержки для Украины, США и в глобальных масштабах.

Также Джо Байден коснулся вопроса южной границы, который принципиально важен для республиканцев, и сказал, что его вдохновляет прогресс, достигнутый в переговорах между партиями в Сенате.

"Президент выразил поддержку достижению двухпартийной договоренности в вопросе политики в отношении границы и потребности дополнительных ресурсов для мероприятий на границе", – добавляют в сообщении.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл заявил, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.