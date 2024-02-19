В Беларуси расширятся возможности использования ID-карт, владельцы которых смогут дистанционно получать финансовые услуги у любой финансовой организации без посещения банка или поставщика платежных услуг, оплачивать любые административные процедуры и осуществлять иные платежи, требующие проверки данных.

Об этом говорится в официальном комментарии к указу №64 от 19 февраля 2024 года. Документ подписан в целях «создания дополнительных условий для дальнейшего развития и совершенствования дистанционных финансовых услуг».

«… расширен круг юридических лиц, имеющих право с помощью межбанковской системы идентификации осуществлять удаленную идентификацию клиентов и надлежащую проверку их данных. Для повышения безопасности и качества предоставляемых сервисов детализируются требования к проведению удаленной идентификации, в том числе при использовании биометрических персональных данных», - сказано в комментарии.

Утверждается, что с помощью одного мобильного приложения можно будет пользоваться счетами или банковскими платежными карточками разных банков, не проходя процедуру аутентификации для каждого из них.

«Также более удобным и быстрым станет получение банковского кредита на покупку товаров в организациях торговли», - говорится в сообщении.