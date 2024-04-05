Последнее обновление: 05.04.2024 13:07

Власти Беларуси объявили экстремистским сайт о белорусском Heavy Metal

Суд Гомельского района признал социальные сети проекта о тяжелой музыке ByMetal "экстремистскими материалами"/

В Instagram на страницу ByMetal подписано около 2600 человек, ее концепция описана как "Цяжкая музыка як частка нацыянальнай культуры Беларусі ў еўрапейскім і сусьветным кантэксьце".

Кроме того, "экстремистскими материалами" признаны Facebook-страница "Монтик Иван", аккаунт в TikTok "YouTube Беларусі", соцсети проектов "Лахвіч" і "Тутэйшы Шляхціч", а также Instagram-страницы "Обычного утра" и "Школы відэаблогера".

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