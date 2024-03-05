В Беларуси оправдан обвиняемый в «распространении экстремистских материалов»

Крупский районный суд оправдал военнослужащего, обвиняемого в «распространении экстремистских материалов» из-за подписки на объявленные экстремистскими страницы «Вконтакте» «Мая краіна Беларусь» и «Типичный Борисов».

Подписка на «экстремистские» ресурсы, как правило, заканчивается административной ответственностью за «распространение экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ), сообщают белорусские медиа.

В суде военнослужащий не признал вину и пояснил, что не собирался распространять содержимое страниц. Он также утверждает, не знал, что они являются «экстремистскими материалами» и давно не проверял содержимое. Кроме того, военнослужащий заявил, что подписка на указанные ресурсы была совершена около пяти лет назад.

Суд постановил прекратить дело об административном правонарушении «ввиду отсутствия в деянии состава административного правонарушения». Военнослужащему вернули и мобильный телефон Honor 90.