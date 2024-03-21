Мининформ Беларуси объявил сайт Reform.by «экстремистскими материалами»

Министерство информации Беларуси включило сайт Reform.by в список «экстремистских материалов» на основании решения суда Ленинского района Бреста от 14 марта 2024 года.

В список «экстремистских материалов» также включены:

аккаунты в TikTok «revolucioner», «Сябар», «aleh.belarus.z.kieva», «onlynewsbelarus», «Harodzenski mapper», «prezident.sveta», «Дысідэнт BY», «Сэмэн Сэмэныч», «Святая Лукер’я Рыгораўна»

YouTube-каналы «ОД СДЖ», «Aleh Auchynnikau»

страницы в «Одноклассниках» «Алексей Блинников», «Амстердамская паказуха»

акккаунты в Instagram «aleh.belarus.z.kieva», «bymedsol», «bg.live_365»

ресурсы в Telegram «Моладзевы Наступ», «BY_UA политика: Беларусы в Украине», «Акции «УЛЬТИМАТУМ». Канал».

Власти также включили в список экстремистских материалов учебное пособие «ЯК ГОВОРИТИ ПРО РОСIЙСЬКО-УКРАIНСКУ ВIЙНУ В ШКОЛI», размещенное на сайте Минобразования Украины. Поводом, вероятно, стало упоминание факта, что вторжение России в Украину осуществлялось в том числе и с территории Беларуси.