В Беларуси возбуждено уголовное дело за отрицание геноцида белорусского народа

Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Минка за отрицание геноцида белорусского народа.

«Сотрудниками ГУБОПиК МВД задержан 54-летний минчанин – администратор группы одной из популярных социальных сетей с «патриотичным» названием. По данным следствия, с ноября 2021 года мужчина размещал в сообществе посты на историческую тематику. Администратор паблика имел свой собственный и, по его мнению, компетентный взгляд на события, которые произошли во времена Великой Отечественной войны. Мужчина активно рассказывал своим подписчикам, что зверства, учиненные на территории Беларуси, ошибочно приписаны нацистским оккупантам. Он утверждал, что всемирно известная «Хатынь» пострадала от рук партизан», - говорится в сообщении СК РБ.

Также сообщается, что задержанный админ принимал активное участие в акциях протеста и, «не стесняясь в выражениях», оскорблял Лукашенко. Помимо отрицания геноцида, ему инкриминируют ч.1 ст. 368 (оскорбление президента) и ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций) УК РБ.